Peter van der Vorst voelt druk van concurrent SBS

„Ik moet eerlijk zeggen er valt wel wat van mij af”, zei Peter na de RTL-najaarspresentatie voor de camera van het ANP. „We hebben hier maandenlang met een groot team naartoe gewerkt. Het is een beetje mijn coming-out in deze functie eigenlijk. Ik ben natuurlijk al vijf maanden in functie, maar voor je gevoel hangt er nog best wel veel van af.”

Trots is Peter zeker, als hij naar de lijst presentatoren en nieuwe programma’s kijkt. „We praten veel meer met elkaar over de koers van de zender en de inhoud van de programma’s. Ik vond het ook belangrijk dat iedereen er was. Iedereen heeft ook het gevoel van: ik wil erbij zijn. En dat ga je ook terugzien in de programma’s.”

Spannend

Toch blijft een nieuw seizoen een spannende periode, zeker met alle veranderingen en verhuizingen in de media. „De concurrentie is nog nooit zo groot geweest”, vindt Peter. „De buurman op nummer zes is zijn huis heel luxe aan het inrichten.”

„Ondertussen komen er Amerikaanse media met Disney, Apple, Amazon, die allemaal een eigen streamingdienst in Nederland lanceren. Het grote voordeel is wel dat wij Videoland hebben, waar wij heel fors in gaan investeren: tientallen miljoenen de komende jaren voor echt hoogwaardig drama en documentaires.”

„De druk is groot. Het is spannend, maar we varen zo veel mogelijk onze eigen koers.”