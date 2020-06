Robert de Niro in film over school Donald Trump

Het script van de film is gebaseerd op de jeugd van schrijver en regisseur James Gray. De filmmaker ging in die tijd naar privéschool Kew-Forest in Queens, waar Donald Trump ook op heeft gezeten en zijn vader Fred Trump in het bestuur zat. Volgens Variety is het schoolhoofd van Kew-Forest een van de hoofdpersonages in de film.

Eerder werd al bekend dat Cate Blanchett een van de hoofdrollen gaat spelen in Armageddon Time. Van geen van de acteurs is bekend wie ze zullen vertolken in de film. Vanwege de coronacrisis is ook onduidelijk wanneer de opnames van start kunnen gaan.