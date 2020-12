Zó vieren de sterren kerst!

Meesterviolist André Rieu viert de feestdagen zoals ieder jaar thuis met zijn gezin. „Ze kunnen me nog zo veel geld bieden, maar met kerst werk ik niet.” Ⓒ Instagram

Het zal een kerst worden die in alles anders zal zijn dan andere jaren. De oorzaak is bekend. Geen diners in restaurants, amper familie op bezoek, het zullen de donkerste kerstdagen worden die we ons voorlopig zullen heugen. Desondanks proberen we er met zijn allen maar het beste van te maken en hebben we dit jaar nóg meer aandacht besteed aan de kerstboom...