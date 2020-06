Ariana Grande koopt villa in Hollywood Hills voor 12,1 miljoen euro

Het huis, gelegen in de wijk Bird Streets, heeft een woonoppervlakte van maar liefst 950 vierkante meter en is van alle gemakken voorzien. Naast een wijnkelder, fitness- en wellnessruimte en vier slaapkamers, is er ook een privéterras en groot zwembad in de tuin aanwezig.

Aan bekende buren heeft de zangeres geen gebrek: Leonardo DiCaprio en Keanu Reeves wonen namelijk om de hoek.

Overigens bezit Grande ook een indrukwekkend appartement in Manhattan, dat ze kocht voor 16 miljoen dollar, toen ze verloofd was met Pete Davidson in 2018. Het door een architect ontworpen gebouw beschikt over een sapbar, een binnenzwembad van 20 meter hoog dat van boven verlicht is door een enorm dakraam en een IMAX-theater.