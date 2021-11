Matthew McConaughey ziet af van gouverneurschap Texas

McConaughey liet het afgelopen jaar verschillende keren weten open te staan voor een politieke carrière. Het is daarbij altijd onduidelijk gebleken of hij voor de Democraten, de Republikeinen of als onafhankelijke kandidaat aan de slag wilde. Uit een recente poll van de Dallas Morning News bleek dat hij op meer steun had kunnen rekenen dan de zittende Republikeinse gouverneur Greg Abbott en de belangrijkste Democratische tegenkandidaat Beto O’Rourke.

In de video zegt McConaughey dat hij nooit had gedacht dat mensen hem ooit als een serieuze kandidaat zouden zien voor een politieke positie. Hij vertelt dat hij inderdaad aftastende gesprekken heeft gevoerd over een politieke carrière, maar dat hij er uiteindelijk voor heeft gekozen meer tijd te steken in zijn stichting Just Keep Livin’, die jongeren in achterstandswijken helpt. Ook wil hij ondernemers, bedrijven en stichtingen in Texas steunen waarvoor hij een leidende rol in het verschiet ziet.