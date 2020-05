Duncan Laurence adviseert Britten over Songfestival

„Simon Cowell is de beste talentmanager die er is. Zorg dat hij aan boord komt, laat hem de keuzes maken en ik denk dat jullie je beste act ooit naar het Songfestival sturen”, zegt Duncan in gesprek met de BBC. Als het even kan zou een grote ster als Adele of Chris Martin mee moeten schrijven met een liedje. „Dat zou heel vet zijn”, denkt Duncan.

Het Verenigd Koninkrijk worstelt al jaren met slechte resultaten op het Songfestival. Het land is als een van de ’big five’ altijd al verzekerd van een plekje in de finale maar weet daarin amper resultaten te boeken. In de afgelopen twintig edities werd slechts tweemaal de top 10 bereikt en eindigden de Britten tien keer bij de onderste vijf.

De BBC gooide voor dit jaar al wel het roer om. De nationale voorrondes die de omroep sinds 2016 hanteerde werden geschrapt. In plaats daarvan werkte de BBC met platenmaatschappij BMG om een artiest te vinden. Dat werd uiteindelijk zanger James Newman.