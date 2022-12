Premium Het beste van De Telegraaf

'Tot hier en verder' wil hoop op betere toekomst bieden Geheim spiegelpaleis terug in Museum Voorlinden

Door Paola van de Velde

In de muur van Song Dong zit een geheime doorgang, die toegang geeft tot een spiegelkamer. Ⓒ Marleen Sleeuwits

Een wereld vol oneindige mogelijkheden, perspectieven en gezichtspunten. Dat biedt het geheime spiegelpaleis van Song Dong. De Chinese kunstenaar maakte van spiegels en afgedankte deuren en raamkozijnen uit de oude Hutong-wijken in Beijing, waar hij opgroeide, een op het oog ondoordringbare muur. Maar wie de doorgang ontdekt, stapt in helder, licht en glanzend universum, barstensvol goedkope Made in China lampjes, waarin alles en iedereen onbegrensd wordt weerspiegeld.