Man die Chappelle aanviel aangeklaagd voor neersteken huisgenoot

Kopieer naar clipboard

De man die komiek Dave Chappelle tackelde op het podium van comedyfestival Netflix is a Joke, is donderdag in een andere zaak aangeklaagd voor poging tot moord. Isaiah Lee zou in december een kamergenoot in een opvanghuis hebben neergestoken.