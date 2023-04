Premium Het beste van De Telegraaf

Filmrecensie Voorspelbaar kankerdrama ’Spoiler alert’ verrast tóch

— Wat: drama, komedie — Regie: Michael Showalter — Met: Jim Parsons, Ben Aldridge, Sally Field

Door Eric le Duc

Ben Aldridge (l) als Kit Cowan en Jim Parsons als Michael Ausiello.

De openingsscène van Spoiler alert verklapt meteen al de tragische afloop van dit prachtdrama. In een ziekenhuisbed ligt de verdrietige Michael Ausiello naast zijn doodzieke geliefde Kit Cowan. Het hoofd van zijn vriend is kaal, zijn gezicht vermagerd en in zijn neus zit een slangetje. Kanker.