Sterren en royals bij bruiloft Ellie Goulding

Sterren als Katy Perry, Orlando Bloom, James Blunt, Jimmy Carr, Sienna Miller en zelfs een handjevol royals waren aanwezig bij haar grote dag, namelijk prinses Eugenie, prinses Beatrice en hun moeder Sarah Ferguson.

Katy Perry en Orlando Bloom. Ⓒ Hollandse Hoogte

James Blunt en zijn vrouw Sofia Wellesley. Ⓒ Hollandse Hoogte

Ellie arriveerde bij de kathedraal van York in een blauw vintage VW-busje en droeg een witte bruidsjurk met lange mouwen, een col met ruches, versieringen met parels en een lange witte sluier. Haar bruidsmeisjes droegen allemaal ook een witte lange jurk.

Ellie en Caspar worden sinds 2017 aan elkaar gelinkt, hoewel de twee erg geheimzinnig deden over hun relatie. Hun verloving werd daarentegen groots en op een traditionele manier aangekondigd: namelijk in de huwelijkssectie in de Britse krant The Times.

Prinses Beatrice. Ⓒ Hollandse Hoogte

Royals

Naar verluidt heeft prinses Eugenie de zangeres en de kunsthandelaar aan elkaar gekoppeld. Van prins Andrew was geen spoor te bekennen, wat op zich niet verrassend is nu hij onder vuur ligt na alle aantijgingen aan zijn adres in de zaak rondom Epstein. Onlangs was ’Fergie’ nog samen met Andrew naar Spanje gevlucht, vanwege alle publiciteit.

Sarah Ferguson en prinses Eugenie. Ⓒ Hollandse Hoogte

De 32-jarige zangeres kent de royals nog uit de tijd dat ze scharrelde met prins Harry. Alhoewel laatstgenoemde niet aanwezig was met zijn vrouw Meghan. Ook William en Catherine zijn niet gezien, terwijl Ellie volgens the Sun wel van plan was hen uit te nodigen, omdat ze zelf op hun bruiloft heeft gezongen. Hoewel nooit officieel is bevestigd dat Goulding en prins Harry een relatie hadden, gaan er wel hardnekkige geruchten dat de twee in 2016 samen waren.