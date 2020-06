Amerikaanse sterren willen minder geld voor politie

Volgens Variery gaat het in de brief over zwarte mensen die omkomen door politiegeweld, maar ook over de heersende coronacrisis. De schrijvers van de brief zien een verband tussen de maatschappelijke problemen. Al jaren stijgen de uitgaven voor het politie en het leger, terwijl het budget voor de gezondheidszorg elk jaar krimpt.

De schrijvers vinden daarom dat het tijd wordt om te bezuinigen op politie-uitgaven. Het geld dat daarmee vrijkomt, zou geïnvesteerd moeten worden in de gezondheidszorg, onderwijs en andere projecten die de gemeenschap ten goede komen.

De afgelopen week zijn veel beroemdheden in actie gekomen om de zwarte gemeenschap te steunen. Zo deden veel sterren mee aan Blackout Tuesday en liepen verschillende van hen mee met protesten.