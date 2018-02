Robbie Williams voetbalt tegen Usain Bolt

Soccer Aid is een tweejaarlijks initiatief dat in 2006 werd opgestart door Williams, die ambassadeur voor Unicef is. De opbrengst van tickets en donaties gaat geheel naar het kinderfonds van de Verenigde Naties. In ruim tien jaar tijd is er meer dan 24 miljoen pond (27,1 miljoen euro) opgehaald.

Welke bekende oud-voetballers en artiesten er dit jaar meedoen, wordt later bekend. In 2016 deden onder onderen One Direction-zangers Louis Tomlinson en Niall Horan mee net als zangers Olly Murs en Nicky Byrne en acteur Matthew Morrison. Tv-kok Gordon Ramsay moest afzeggen vanwege een blessure.