Relatie Juvat Westendorp na ruim een jaar gestrand

Juvat en Kimberly kwamen er onlangs achter dat ’het niet helemaal werkte tussen hen’, liet hij weten aan Shownieuws. De twee zijn als vrienden uit elkaar gegaan en hebben nog steeds goed contact.

De relatie van Juvat en de zangeres kwam vorig jaar juni aan het licht. Toen noemde hij Kimberly, die het in The Voice schopte tot de halve finales, ’alles wat ik in een vrouw zoek’. „Ze is lief, ze is leuk, ze is zorgzaam en ontzettend knap”, aldus Juvat destijds in RTL Boulevard.