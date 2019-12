Geen nominatie voor Milan van Waardenburg: ’Heel gênant’

Anastasia kreeg in totaal tien nominaties. „Te gek”, zegt Gerrie van der Klei tegen BuzzE. „Maar één te weinig, helaas.” De 74-jarige actrice noemt het zelfs ’heel gênant’ dat de jury aan Milan is voorbijgegaan. „Dat mag de hele pers, de Nederlandse bevolking en de jury weten, op het risico dat ik nooit meer een award krijg. Maar wij vinden dat allemaal.”

Milans tegenspeelster Tessa Sunniva van Tol snapt er ook niets van. „Die man is fantastisch, hij staat elke dag zijn ziel en zaligheid op het toneel te geven. Hij zingt fantastisch en speelt waanzinnig”, zegt ze. Toch begrijpt de actrice het ook wel, gezien de concurrentie in de categorie beste mannelijke hoofdrol. „Ja, het is een heel zware categorie dit jaar bij de mannen maar wat mij betreft had hij daar absoluut bij gehoord. Ik weet zeker dat hij in de toekomst op zijn minst een keer genomineerd wordt.”

Ad Knippels, die zelfs twee nominaties heeft binnen geharkt, vindt het ’zuur’ voor Milan. „Maar hij gaat er zo goed mee om. Ik denk dat Tessa en ik al de grootste prijs hebben en dat is Milan. Hij is ook echt te gek, een goede collega. Ongelooflijk getalenteerd, ik vind hem een ster. Zijn tijd komt nog wel.”

Gerrie: „Milan zei tegen me: ’kin omhoog en weer door’. Hij vat het heel sportief op”, aldus de actrice. „Hij is ook nog zo jong, hij kan nog zo veel prijzen winnen.”

Milan van Waardenburg speelt dit seizoen zijn eerste grote rol in Nederland. De 25-jarige acteur was eerder in Duitsland in The Hunchback of Notre Dame te zien en speelde daar ook in Anastasia. Naast Tessa, Ad en Gerrie werden ook René van Kooten en Ellen Evers genomineerd. Anastasia is ook in de race voor beste grote musical.