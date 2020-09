Filmcollega’s staan stil bij verjaardag Paul Walker

„Fijne verjaardag”, schreef rapper en acteur Ludacris bij een foto van Walker „We hebben je voor altijd in ons hart gesloten.” Vin Diesel deelde een bewerkt beeld met Paul groot in de achtergrond. „Voor altijd”, luidt het bijschrift. Jordana Brewster, die in de filmreeks de vriendin van Paul speelde, postte een kiekje van de twee achter de schermen en liet daarbij weten: „Ik mis je.”

Ook Tyrese Gibson deelde een foto genomen op de set van een van de films, en schreef daarbij: „Simpel gezegd: we missen je elke dag.”

Meadow Walker, de inmiddels 21-jarige dochter van de acteur, postte op Instagram een oude foto waarop haar pa haar vast heeft. „Een fijne verjaardag voor de mooiste ziel”, zegt ze daarbij over haar vader.