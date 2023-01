Premium Het beste van De Telegraaf

Hoe Miley Cyrus met een ’wraaklied’ haar comeback maakt

Door Dennis van Goethem

Ⓒ Getty Images

Tien jaar geleden kroop ze op een sloopkogel om haar Disney-imago af te schudden. Toen begon voor Miley Cyrus (30) een traject met ups en vooral veel downs. Maar nu heeft ze met Flowers een feministische hit beet en is ze bezig aan een slim gecalculeerde comeback. Dankzij een opvallend wraaklied over haar ex.