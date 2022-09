Jeroen Pauw naar oorlogsgebied oosten Oekraïne

Van Krakau in Polen trekt Pauw naar het veilige westen van Oekraïne om uiteindelijk in het oorlogsgebied in het oosten uit te komen, voordat hij weer terugkeert. Daarbij bezoekt Pauw diverse projecten en spreekt hij met hulpverleners en slachtoffers van de oorlog. De presentator gaat onder meer mee met een medicijntransport en doet verslag vanuit een tot veldhospitaal omgebouwde museumtuin.

Met de Giro555-actiedag in maart werd 106 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de oorlog. Inmiddels is het bedrag tot meer dan 160 miljoen euro opgelopen. Met het geld worden onder meer tijdelijk onderdak, voedsel en water, brandstof, medicijnen en medische apparatuur gekocht. Pauw in Oekraïne wordt op woensdag 19 oktober op NPO 1 uitgezonden.