Land Rover prins Philip voor bijna 140.000 euro geveild

Prins Philip was de eerste die in de wagen heeft gereden. De auto werd in 2010 geheel naar Philips wensen ontworpen. Zo heeft de terreinwagen een specifieke groene kleur en zwarte bekleding. Ook heeft de Land Rover stoelverwarming en was er slechts 15.623 kilometer in gereden.

De man van koningin Elizabeth stond bekend als een groot fan van Land Rovers. Bij zijn uitvaart in 2021 werd een door Philip ontworpen Land Rover gebruikt om zijn kist te vervoeren.