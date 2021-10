Michelle Obama speelt gastrol in tv-serie

Over de rol die Obama in de ABC-serie gaat spelen, is nog niets bekend. Ook niet of ze als een fictief personage of als zichzelf in de serie opduikt. In een eerder gastoptreden van Michelle in de serie Parcs and Recreation speelde ze zichzelf.

De serie Black-ish gaat over het wel en wee van de Afro-Amerikaanse familie Johnson en schuwt maatschappelijk onderwerpen als racisme en sociale rechtvaardigheid en gelijkheid niet. De serie startte in 2014 en ontving nominaties voor Emmy's en Golden Globes. In Nederland is Black-ish te zien bij Videoland.