Katy en Orlando verkassen mogelijk naar Australië

„Nu we bijna een baby op deze wereld zetten, en ik denk dat iedereen over allerlei ideeën nadenkt, zou ik zeker Australië niet willen afschrijven”, zegt de 43-jarige acteur. Orlando heeft al een negenjarige zoon met model Miranda Kerr. „Weer vader worden is geweldig, zowel voor mij als voor Katy.”

Eerder deze week deed de 35-jarige zangeres een boekje open over de breuk die het stel had tussen maart 2017 en januari 2018. „In feite gaat zo’n break-up om een individuele reis die beide partijen moeten maken. Daardoor wordt het geheel uiteindelijk namelijk beter. Nadat we een tijdje uit elkaar waren geweest pasten we daarna weer perfect bij elkaar, omdat we beide onszelf gevonden hadden”, aldus Katy in gesprek met People.

Het stel zou dit jaar eigenlijk in het huwelijksbootje stappen, maar de bruiloft werd vanwege het coronavirus uitgesteld.

