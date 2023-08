Janny van der Heijden dupe van nepadvertenties met afslankpillen: ’Trap er niet in!’

Het Heel holland bakt-jurylid legt uit dat ze door volgers de nepadvertentie en een bericht onder ogen kreeg. „Allerlei zogenaamde afvaldingen, wat natuurlijk waanzin is. Dat is shocking. Het lijkt net alsof ik het aanbeveel. Het allerergste vind ik nog dat er mensen zijn die erin trappen”, vertelt ze.

Ondanks dat het erg lastig is om uit te zoeken wie er achter zit, is er wel een vermoeden dat het niet om daders uit Nederland zou gaan. „Door Zuid-Amerikaanse sites denk ik. Het lastige is dat je ze bijna niet te pakken krijgt vanwege de verschillende namen, het is zoeken naar een speld in een hooiberg.”

In het verleden is Janny wel zelf afgevallen, maar ze verzekert dat daar geen wonderlijke afslankpil aan te pas is gekomen. „Dat afvallen heb ik geheel op eigen kracht gedaan”, aldus Janny.

Janny is van plan tegen de fraudeurs op te treden en meldt dat er al een jurist is benaderd. In het verleden waren onder andere Jort Kelder en John de Mol al slachtoffer van nepadvertenties waarin werd gedaan alsof zij succesverhalen deelden over beleggingen in cryptomunten. John de Mol klaagde Facebook aan, maar is uiteindelijk tot een minnelijke schikking met het sociale medium gekomen. De fraudehelpdesk meldde In 2020 dat er voor zo’n 3 miljoen euro aan schade was gemeld door slachtoffers.