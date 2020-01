Mariah Carey krijgt plaats in Songwriters Hall of Fame

Mariah Carey, die onder meer het meest herkenbare kerstnummer schreef, is geëerd als songwriter. Ze is opgenomen in de Songwriters Hall of Fame, maakt de organisatie donderdag bekend.

Carey heeft tijdens haar carrière negentien nummer 1-hits in Amerika geschreven. Presentator Anthony Mason prees haar ’bereik van vijf octaven’ en natuurlijk haar schrijftalent in All I Want For Christmas Is You, dat afgelopen kerstperiode eindelijk op nummer 1 in de hitlijsten terechtkwam.

„Ik kan het niet geloven... De Songwriters Hall of Fame!!!”, schrijft de zangeres op Twitter. „Dit is echt een van de grootste onderscheidingen van mijn carrière. Ik ben zo trots en dat ik naast legendarische liedjesschrijvers terechtkom - zij die al eerder werden opgenomen, en natuurlijk de geweldige nieuwelingen dit jaar!”