Harry Potter-acteur baalt van Harry Potter-stempel

„Ik zit momenteel in een show op PBS (het grootste Amerikaanse non-commerciële televisienetwerk, red.) en heel veel kranten pakken nu uit met: ’Hij is niet langer Neville Longbottom’. Maar dat ben ik al meer dan tien jaar niet meer”, vertelt Lewis in de podcast van acteur Michael Rosenbaum naar aanleiding van zijn rol in het televisiedrama All Creatures Great and Small. „Ik raak nog altijd op een bepaalde manier gefrustreerd als mensen daar over beginnen.”

Mathhew vindt die verwijzingen naar Harry Potter vooral ergerlijk omdat hij ’dingen heeft gedaan die enorm anders zijn’ sinds de laatste Potter-film uit 2011. „Ik heb in drama’s gespeeld die Bafta’s hebben gewonnen en meer van dat soort dingen”, legt hij uit. „Ik wil niet niet opscheppen, maar ik heb al zoveel gedaan. Maar tien jaar later lijken de mensen alles na Harry Potter volledig te hebben genegeerd.”

Lewis was na Harry Potter onder meer te zien in Me Before You, Our Boys en Ripper Street.