Janet Jackson veilt eigen trouwjurk

Fans kunnen tevens bieden op outfits die de inmiddels 54-jarige Janet droeg in de videoclip van Scream, het duet met haar broer Michael Jackson. Ook kleding en accessoires uit andere videoclips en van haar wereldtournees gaan onder de hamer.

De spullen worden tussen 14 en 16 mei geveild bij Julien’s Auctions. Het veilinghuis wil al jaren een veiling organiseren die geheel in het teken van de zangeres staat. „We hebben haar al zo vaak benaderd. En het was moeilijk om iets van haar te vinden om te veilen, omdat ze zelf alles heeft gehouden en heeft gearchiveerd”, zegt Martin Nolan van Julien’s Auctions tegen The Observer.

Volgens Nolan was het voor Janet een opluchting om haar opslag leeg te halen. „Ze had deze spullen al jaren in haar opslagruimte en huizen in Los Angeles, New York en Londen”, aldus de veilingbaas. „Ze heeft nu het gevoel dat ze de dingen moet loslaten.”