De kerkdienst werd volgens de New York Post geleid door de broer van Tony, priester Robert Sirico. Tijdens de uitvaart in Brooklyn grapte de voorganger onder meer over het Sopranos-personage dat zijn broer wereldberoemd maakte. „Als Paulie Walnuts in de hemel kan komen, kunnen u en ik dat ook”, aldus de priester, die ook de trouwe fans van zijn broer bedankte die op de uitvaartdienst waren afgekomen.

Van Zandt, die Silvio Dante speelde in de maffiaserie, liet tegenover de Post weten dat Sirico een van zijn beste vrienden was en uniek in zijn soort. „Ik ga hem absoluut missen”, aldus de acteur en E Street Band-gitarist.