Talkshow Op1 zeven dagen per week te zien

De presentatie zaterdag zal in handen van Welmoed Sijtma en Sander Schimmelpennick zijn. Zondag leiden Carrie ten Napel en Charles Groenhuijsen van Omroep Max de uitzending.

„We merken dat de kijkers lineaire televisie in deze tijden van crisis heel goed weten te vinden”, stelt Huisjes. „Het is onze taak als publieke omroep om daar op in te spelen en de best mogelijke informatie en voorlichting te geven over de coronacrisis.”