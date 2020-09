Jennifer Lopez grijpt naast de New York Mets

Jennifer en Alex deden, met een aantal mede-investeerders achter zich, een bod op de Mets. Ze leken al langer aan de verliezende hand, maar de zangeres liet begin deze maand nog aan de New York Post weten: „We zijn New Yorkers dus we geven niet op. Ik ben ervan overtuigd dat we het beste te bieden hebben voor de sport, het team en de stad.”

Details over de uiteindelijke overname zijn niet bekendgemaakt, maar Cohen zou ongeveer 2,5 miljard dollar (zo’n 2,1 miljard euro) hebben neergeteld voor de club.