Stand-upper Yunus Aktas wint Cameretten

„Yunus speelt in zijn programma de underdog, de loser en dat doet hij volgens de jury met verve. Zijn stijl is onderkoeld, hij oogt ontspannen en volledig in control. Yunus bezit een groot gevoel voor timing. Zijn grappen vallen stuk voor stuk en zijn verrassend raak. De jury ziet dat Yunus ervaring heeft als stand-up comedian; het is vakkundig en goed. Yunus heeft de lachers op zijn hand, hij is een innemende persoonlijkheid en zijn droogkomisch talent is groots”, aldus de vakjury. Het optreden van Aktas viel ook bij de toeschouwers in de smaak, want hij ging er eveneens vandoor met de Publieksprijs.

De andere finalisten, het duo Joey & Dave en Selma Visscher, bleven met lege handen achter. Wel gaan zij mee tijdens de finalistentournee. Vanaf 2 december zijn de vier kersverse cabaretiers in bijna 60 theaters en poppodia door het hele land te zien.