Rachel Hazes aan de bar met wassen beeld André

Rachel Hazes heeft donderdag het wassen beeld van haar man André in Madame Tussauds onthuld. De volkszanger is vanaf nu te bewonderen aan de bar van een Amsterdamse kroeg met een biertje in de hand.

Bezoekers kunnen samen met Hazes senior, die in 2004 op 53-jarige leeftijd overleed, 'het laatste rondje' bier of fris drinken. Een wassen beeld van zoon André komt op korte termijn bij vader aan de bar.

Beeldhouwers hebben sinds januari aan het beeld gewerkt.