My big fat Greek wedding-acteur Michael Constantine overleden

In de VS werd Constantine begin jaren 70 bekend door zijn rol in serie Room 222, waarin hij het schoolhoofd Seymour Kaufman speelde. De serie was 1969 tot 1974 te zien. Constantine won in 1970 een Emmy voor zijn vertolking van Kaufman.

Na het onverwachte succes van My Big Fat Greek Wedding (2002), met Nia Vardalos en John Corbett in de hoofdrollen, kroop Constantine nog twee keer in de huid van zijn personage in de film, Gus Portokalos. In 2003 was hij als Gus te zien in televisieserie My Big Fat Greek Life en in 2016 dook hij op in de sequel van de film, My Big Fat Greek Wedding 2. Daarna hield Constantine het acteren voor gezien.