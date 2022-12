Hartverwarmende rol voor Elizabeth Banks in abortusdrama ’Call Jane’

Wat: drama

Regie: Phyllis Nagy

Met: Elizabeth Banks, Sigourney Weaver, Chris Messina

Chicago, 1968. Joy is dolblij als ze zwanger blijkt van een tweede kindje. Maar de huisvrouw dondert van haar roze wolk als bij haar een hartafwijking wordt geconstateerd. Omdat bevallen nu levensgevaarlijk is, is een abortus noodzakelijk. Maar in Illinois is zwangerschapsbeëindiging verboden. Dan ziet Joy bij een bushalte een sticker met de tekst: Zwanger? In nood? Zoek hulp! Bel Jane! Eenmaal thuis draait ze met het hart in de keel het nummer.

Er wordt opgenomen door The Janes, een clandestiene beweging van feministische activisten die veilige, maar illegale abortussen uitvoeren. Met Call Jane dramatiseert Nagy een deel van de geschiedenis van dit vrouwennetwerk waarbij ook Joy zich uiteindelijk aansluit. Want de ingreep die ze ondergaat mag dan akelig en pijnlijk zijn, de nazorg van de charismatische leidster Virginia en haar volgelingen is begripvol, troostend en hoopgevend.

Het zijn Elizabeth Banks (als Joy) en Sigourney Weaver (Virginia) die met hun hartverwarmende spel ziel geven aan dit speelfilmdebuut van Nagy. Toch werkt de cineaste het spectaculaire verhaal van Het Jane Collectief net iets te braaf en conventioneel uit. Zo sterk als recente abortusdrama’s als L’événement en Never rarely sometimes always is Call Jane dan ook niet. Maar dat dergelijke films over feminisme, vrouwenrechten en moed nodig blijven, bewijzen de verontrustende ontwikkelingen in Amerika.

✭✭✭ (3 uit 5)