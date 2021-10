Zanger Ray J in ziekenhuis met zware longontsteking

Ray J werd afgelopen weekeinde opgenomen. Doktoren dachten in eerste instantie dat hij corona had waardoor hij op de corona-afdeling werd geplaatst. Na vijf negatieve testen werd hij na twee dagen overgebracht naar een normale afdeling.

Volgens TMZ krijgt Ray J zuurstof toegediend en heeft hij moeite met ademhalen en praten. Toch hoopt zijn manager dat hij aan het einde van de week uit het ziekenhuis kan worden ontslagen.

Ray J is in Nederland vooral bekend van zijn cover van het nummer Another Day in Paradise van Phil Collins, die hij maakte met zijn zus Brandy. Het lied werd in 2001 een top 10-hit. Sinds 2007 wordt zijn naam voornamelijk met Kim Kardashian in verband gebracht. Hij was samen met haar te zien in de beroemde sekstape die de carrière van Kardashian op gang bracht.