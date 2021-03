De Mol van 2021: ’Je bent echt alleen’

Renée noemde het spannend, eng, gevaarlijk, vermoeiend en is dankbaar dat ze de ere-rol heeft mogen vervullen. Maar het was ook zwaar: „Je bent echt alleen. Je weet niet waar je ja op zegt.”

Verliezend finalist van Wie is de Mol? Charlotte Nijs, die vorige week al bekend werd gemaakt, had van de 40 vragen in de laatste test 37 vragen goed beantwoord. Nét als Rocky, werd tijdens de uitzending bekend. Maar de voetbalster was 21 seconden sneller en werd daarmee de winnaar van de pot.

In de ontknoping werd meer duidelijk over wat de Mol allemaal heeft kunnen uithalen. Welke stukjes kregen de kijkers dit jaar door de makers voorgeschoteld om de puzzel op te kunnen lossen?

Renée gaf bijvoorbeeld bij een laseropdracht verkeerde codes door, of deed alsof ze ze niet verstond. Vervolgens liet ze zichzelf ’neerschieten’ met 250 euro op zak. En bij de ballerina’s herhaalde zich dat: foutieve informatie doorgeven, geld pakken en ervoor zorgen dat ze af was. Dat soort acties lukten, volgens Renée, omdat iedereen met zichzelf bezig was. En bij kennisopdrachten hield ze zich van de domme.

Alle deelnemers aan het afgelopen seizoen waren bijeengekomen in Amsterdam voor de onthulling. Naast de Mol en de finalisten zijn dat Splinter Chabot, Florentijn Hofman, Marije Knevel, Lakshmi, Joshua Nolet, Remco Veldhuis en Erik de Zwart.

Florentijn vertelde dat hij na thuiskomst een kaart schreef aan wie hij toen dacht dat de Mol was: Renée. Joshua biechtte op dat hij soms in zijn slaap nog zegt: vijfduizend euro... (aldus zijn vriendin).