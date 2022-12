Premium Het beste van De Telegraaf

Michelle Obama: ’Ik kon Barack tien jaar lang niet uitstaan’

Hoewel Barack (61) en Michelle (58) al dertig jaar ’gelukkig getrouwd’ zijn, gaat hun huwelijk niet altijd over rozen. Terwijl haar echtgenoot hard aan de weg aan het timmeren was om de 44e president van de Verenigde Staten te worden, wilde ook Michelle op haar beurt carrière maken. Maar met nog eens twee jonge kinderen was dat een onmogelijke taak. De voormalige first lady van de Verenigde Staten stelt nu dat dat het ertoe heeft geleid dat ze haar man tien jaar lang niet kon luchten of zien...