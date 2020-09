Angela Groothuizen: ’Voor elke calorie gestreden’

Angela Groothuizen is zelf ook afgevallen tijdens Obese. Ⓒ Nick van Ormondt

Presentatrice Angela Groothuizen maakt een diepe buiging voor de deelnemers van Obese die er dit vijfde seizoen weer helemaal voor gaan: „Nu hebben de kandidaten maar acht maanden in plaats van een jaar, dan kun je slechts een begin maken. En dan viel de helft van de tijd ook nog eens in de coronacrisis, maar dat hebben ze allemaal zo goed doorstaan. Dit jaar is het weer de Obesitas-kliniek die Hilde Jans, een psycholoog die gespecialiseerd is in obesitas, levert. Het is niet alleen dat mensen zich volvreten, er zit ook een reden achter en sommige mensen hebben fysiek een extra horde te nemen, omdat ze bijvoorbeeld hormonen aanmaken die ze honger geven.”