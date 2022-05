Reisgenoten nemen afscheid van zieke Willibrord, op één na: ’Hij had last van zijn egocentrische gedrag’

Sterren

Ook Beyoncé in Italië voor bruiloft Kourtney Kardashian

Beyoncé is in de Italiaanse plaats Portofino gespot voor de bruiloft van Kourtney Kardashian en Travis Barker. Volgens het Britse tijdschrift Hello! is de zangeres zaterdag aangekomen en verblijft ze in hetzelfde hotel als de andere gasten.