Brooklyn Beckham bevestigt verloving

„Twee weken geleden vroeg ik mijn soulmate om met me te trouwen en ze zei ja”, schrijft hij op Instagram. „Ik ben de gelukkigste man ter wereld. Ik beloof op een dag de beste echtgenoot en de beste papa te zijn. Ik hou van je schat.”

Ook Nicola deelt het nieuws op sociale media. „Je hebt me het gelukkigste meisje ter wereld gemaakt. Ik kan niet wachten om de rest van mijn leven aan je zijde door te brengen. Jouw liefde is het kostbaarste geschenk. Ik hou zo veel van je schat.” Ook bedankt ze Harper voor het maken van de foto. Het lijkt er dus op dat het zusje van Brooklyn bij het mooie moment aanwezig was om het voor eeuwig vast te leggen.

De 21-jarige Brooklyn heeft nu zo'n acht maanden een relatie met Nicola. De 25-jarige actrice is bekend van haar rolletje in Transformers: Age of Extinction.

David en Victoria zouden hun zegen hebben gegeven voor het huwelijk van hun zoon.