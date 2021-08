Waarom juist deze foto André van Duin zo ontroert

André schiet vol als William de foto laat zien van hem en zijn grote liefde Martin samen bij het gala van de Televizierring. William legt uit dat hij enorm geschrokken was toen hij een paar maanden later te horen kreeg dat Martin was overleden. „Dit was dus blijkbaar jullie laatste uitje”, concludeert William. André antwoordt bevestigend: „Dit was een van de laatste momenten natuurlijk dat we in het openbaar waren.”

Wanneer hem gevraagd wordt om zijn relatie te beschrijven, vertelt André: „We waren altijd 24/7 bij elkaar. Martin was er altijd bij. Hij was mijn schaduw gewoon. We zijn 18 jaar samen geweest en het waren hele mooie jaren gewoon.”

Wat het mooiste is wat Martin hem heeft gegeven? „Gewoon relativeren, het is maar een spelletje, we zijn maar even op de wereld. Maak er van wat je kan maken”, antwoordt hij. André legt uit dat hij een goede kring van vrienden om hen heen heeft die hem opvangen en dat hij veel afleiding heeft aan zijn werk.

Ook onthult André dat hij net als zijn geliefde zijn lichaam aan de wetenschap wil geven. „In zo’n kuil liggen is ook niet zo prettig en in de brand steken vind ik ook een beetje zonde. Ik heb zelf aan de foto’s die ik thuis heb meer steun”, aldus André.

