Nederlandse producer YoungKio maakt kans op Grammy

De hit, die in maart uitkwam en de hitlijsten maandenlang domineerde, neemt het op tegen zeven andere platen. Zo kunnen ook Hey, Ma van Bon Iver, Bad Guy van Billie Eilish, 7 Rings van Ariana Grande, Hard Place van H.E.R., Talk van Khalid, Truth Hurts van Lizzo en Sunflower van Post Malone & Swae Lee er met de titel van doorgaan.

De kans dat Lil Nas X er tijdens de Grammy Awards vandoor gaat met een prijs is groot. De rapper werd in totaal genomineerd voor zes awards, naast plaat van het jaar kan hij ook het beeldje voor beste album, beste nieuwe artiest, beste optreden van een duo of groep, beste rapoptreden en beste videoclip in de wacht slepen.

Lizzo

Lizzo is komend jaar favoriet bij de uitreiking van de prestigieuze Grammy Awards. De zangeres maakt kans in acht categorieën en is daarmee de artiest met de meeste nominaties.

Lizzo, die afgelopen jaar haar grote doorbraak beleefde met singles als Juice, Truth Hurts en Good as Hell, is genomineerd in de vier grote categorieën: Record of the Year, Album of the Year, Song of the Year en Best New Artist.

Metropole Orkest en Jaap van Zweden

Het Metropole is genomineerd voor Best World Music Album met What Heat, de samenwerking met wereldmuziek-supergroep Bokanté. Tevens ontving het een nominatie in de categorie Best Arrangement, Instrumental and Vocals voor hun aandeel in het nummer All Night Long van het album Djesse Vol.1 van Jacob Collier. Het orkest is lang niet voor het eerst genomineerd. In het verleden sleepten de muzikanten al achttien nominaties in de wacht, waarvan er drie werden verzilverd.

Jaap van Zweden, chef-dirigent van het New York Philharmonic, is tweemaal genomineerd voor zijn aandeel in Julia Wolfe's Fire In My Mouth in de categorieën Best Engineered Album, Classical en Best Contemporary Classical Composition.

In de categorie Best Opera Recording is de opera Wozzeck die Marc Albrecht opnam met het Nederlands Philharmonisch Orkest en het koor van De Nationale Opera genomineerd.

De belangrijkste Amerikaanse muziekprijzen worden op 26 januari voor de 62e keer toegekend. Voor het tweede jaar op rij is Alicia Keys de presentatrice van dienst. In totaal worden er Grammy's uitgereikt in 84 categorieën.