Shannen Doherty moest noodgedwongen geheim van ziekte onthullen

Ze leek, met de kanker in remissie, compleet terug en sterker dan ooit in het leven te staan. Dat was in augustus vorig jaar, toen voormalig Beverly Hills 90210-actrice Shannen Doherty nog een krachtig interview gaf, waarin ze nog stelde: „Ik heb kanker overleefd. Wat kan mij nou nog gebeuren?” Samen met haar vriend Kurt leek ze het leven haar meer dan ooit toe te lachen. Wie had kunnen weten dat dat interview misschien wel haar grootste acteerpresentatie was; waarin ze een geheim verborg dat ze nu noodgedwongen toch nog openbaarde?