Kim Feenstra deelt foto pasgeboren zoontje

„Knuffels en kusjes met mijn baby jongetje in de ochtend (en de rest van de dag) is het mooiste gevoel dat ik ooit heb gehad”, schrijft Kim onder het kiekje.

Kim beviel 16 oktober van haar eerste kindje. Eerder was het model al openhartig over het feit dat ze niet op de natuurlijke manier zwanger kon worden. Het is haar en vriend Stanley gelukt dankzij ivf-behandelingen.