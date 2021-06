Kookboeken Marilyn Monroe onder de hamer

Het gaat om The New Fanny Farmer Boston Cooking-School Cook Book en The New Joy of Cooking, boeken die begin jaren vijftig zijn verschenen. Het zouden de enige twee kookboeken zijn waarvan is bevestigd dat ze van de Amerikaanse filmster (1926-1962) zijn geweest.

De boeken zijn bijzonder vanwege de handgeschreven briefjes die Monroe tussen de pagina’s had bewaard, zoals een boodschappenlijstje, een ingrediëntenlijst van boeuf bourguignon en een uit de krant geknipt recept voor lasagne waarop de actrice heeft getekend.

Dieet

Ook krijgt de koper een idee van het dieet dat Monroe destijds volgde. De Hollywoodlegende bewaarde in de boeken dagmenu’s met diverse opties voor verschillende maaltijden. Zo begon Monroe haar dag bijvoorbeeld met sinaasappelsap of gestoofde pruimen en toast en ontbijtgranen.

Het veilinghuis verwacht dat de twee boeken samen tussen de 50.000 en 75.000 dollar gaan opbrengen.