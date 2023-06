John Cleese wil bekende Life Of Brian-grappen uit stuk schrappen

In de aanstaande toneelversie van Life Of Brian is waarschijnlijk geen plaats voor het liedje Always look on the bright side of life. Dat zegt maker John Cleese, die ook in de oorspronkelijke film uit 1979 speelde, tegen The Mail on Sunday.