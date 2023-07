Nicolette Kluijver opgelucht na bezoek ziekenhuis: ’Goed nieuws’

„Het was weer heeeeel spannend maar….GOED NIEUWS. Top Dr J de Langen”, schrijft Kluijver bij een foto waarop ze iemand omhelst. Eind januari kreeg de presentatrice ook een goede uitslag van een scan.

Bij Kluijver werd begin 2017 longkanker geconstateerd. Zij is daarvoor behandeld in het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis in Amsterdam, dat gespecialiseerd is in oncologie. Door behandelingen die zij in die periode onderging, verloor Kluijver een kindje. Dat vertelde zij onlangs in het programma Rooijakkers over de vloer.