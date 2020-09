Drew Barrymore wil nooit meer trouwen

„Ik geloof ook dat mensen niet het woord nooit moeten gebruiken, maar ik zal nooit – met hoofdletters – meer trouwen. Het is alsof ik twee opties heb: ermee stoppen, omdat het niet heeft gewerkt, of net zo zijn als Elizabeth Taylor en dan heb ik er nog veel te gaan”, legt de 45-jarige actrice uit.

Drew wil zich niet meer op die manier aan een man binden. „Je gaat uit elkaar en je gaat weer verder. Als je gaat scheiden is dat heel anders. Ik vind het mooi dat we ons vasthouden aan een instituut dat begon toen de persoon die het dichtst bij je woonde voor een relatie een paardenrit van drie dagen van je verwijderd was en je een levenspanne had van dertig jaar.”

Zo veel liefde

De actrice heeft relaties niet afgezworen. „Het betekent niet dat ik niemand zou willen ontmoeten, zeker wanneer mijn kinderen naar de universiteit gaan”, zegt ze. „Of over een jaar zou ik helemaal verliefd kunnen zijn. Ik sta ervoor open, ik ben er niet naar op zoek. Ik heb genoeg. Ik heb zo veel liefde in mijn leven.”

Drew trouwde in 1994 voor het eerst, met bareigenaar Jeremy Thomas, maar vroeg na twee maanden een scheiding aan. In 2001 probeerde ze het met komiek Tom Green, maar dat huwelijk strandde na vijf maanden. De actrice trouwde in 2012 met acteur Will Kopelman, met wie ze twee dochters heeft. De twee scheidden in 2016.