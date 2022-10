Jennifer Aniston confronteerde Matthew Perry met verslaving

Aniston en Perry speelden samen in de populaire serie Friends. Aniston vertolkte de rol van Rachel, Perry van Chandler. Ook tijdens de opnames van de serie kampte Perry met verslavingsproblemen.

„Geheimen maken je kapot. Geheimen maken mensen zoals ik kapot”, zegt Perry in een kort fragment van de video dat vrijdag werd gedeeld. Het gehele interview is op 28 oktober te zien op de Amerikaanse zender ABC. „Ik hoorde toentertijd populair en succesvol te zijn, maar het enige wat ik deed was met drugsdealers afspreken en alleen zijn.”

Op het dieptepunt van zijn verslaving slikte Perry zo’n 55 Vicodins, een sterke pijnstiller, per dag. „En dat bovenop andere medicijnen en flink wat wodka.” Op een bepaald moment zei Aniston tegen Perry: „We weten dat je drinkt.” „Moet je je eens voorstellen hoe eng dat was. Maar ze was wel degene die het meest naar me omkeek. Ik ben haar daar heel dankbaar voor.”