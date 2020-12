Linda Hakeboom in tranen: ’Ik word nu dus echt kaal’

Bij een video waarin ze zichtbaar geëmotioneerd is, schrijft Linda: „Mijn kerst was nog iets gekker dan ik had gehoopt. Ik heb besloten mijn haar nu echt uit te laten uitvallen. Ik word nu dus echt kaal. Ondanks dat het ’maar haar’ is, heb ik daar toch echt hard om gehuild.”

Ondanks haar verdriet zegt de documentairemaker blij te zijn dat de kogel nu eindelijk door de kerk is. „Niet meer iedere ochtend kijken naar hoeveel haren er vandaag weer op mijn kussen liggen (...) Chemotherapie is realiteit voor heel veel mensen met kanker en ik hoop dat ik een klein beetje inzicht kan geven in hoe het is om zoiets mee te maken.

Op sociale media wordt Linda al snel overspoeld met lieve reacties van volgers die hun steun betuigen. Zo schrijft Dionne Stax: „Dikke knuffel voor jou.” Chantal Janzen laat weten: „Extra megagrote kusjes voor jou, Wonderwoman! Pac-man champion!” Ook Jessie Jazz Vuijk steekt Linda een hart onder de riem: „Heel veel liefde voor jou Lin, je komt hier doorheen.”