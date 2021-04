Giovanca Ostiana: ’Bij mij wordt mijn kleur er vaak te pas en onpas bijgesleept’

„Ik vind die onderwerpen heel belangrijk, het zit verweven in veel dingen die ik doe, maar ook in veel niet”, vertelt Giovanca in Volkskrant Magazine. Ik vind het erg leuk naar iets anders gevraagd te worden dan naar racisme en discriminatie en Black Lives Matter.”

De presentatrice stelt ook dat haar kleur er vaak te pas en onpas bij wordt gesleept. „Natuurlijk, die kleur zit erop, dus ik sleep veel ervaringen mee, en dingen uit mijn opvoeding die invloed hebben op hoe ik in het leven sta. Maar ik ben in eerste instantie een mens, een moeder, een zangeres. Ik ben geen zwarte zangeres, ik ben een zangeres.”

Giovanca noemt het verder heel krom en ingewikkeld als mensen dingen die ze bereikt toedichten aan haar achtergrond, terwijl die haar juist vaak veel ellende heeft opgeleverd. „Oké, eerst krijg ik allerlei kansen níét, omdat ik die kleur heb. Als ik dan wel iets bereik, komt het ook door die kleur. Hallo?”