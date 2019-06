Patries door deze trap niet in nieuwe tv-show

Patricia Paay revalideert in een zorghotel, nadat ze eind vorige maand van de trap was gevallen. De diva heeft nu een ijzeren pin in haar dijbeen en zal nog lang moeten herstellen. Ⓒ BSR Agency/De Huizenbemiddelaar

Ze kwam, in de loop van haar lange carrière, zonder kleerscheuren van menig showtrap. Maar de meeste ongelukken gebeuren thuis en zitten, zoals PATRICIA PAAY vorige maand moest ondervinden, bovendien in een klein hoekje. In haar gezellige woninkje in het Brabantse Wernhout, waar zij sinds 2017 woont, stond de zangeres na een heupoperatie bovenaan de trap nog wankel op de benen. Prompt tuimelde ze er tot grote schrik van haar echtgenoot ROBBERT HINFELAAR, vanaf de hoogste trede, helemaal naar beneden.