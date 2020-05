Temptation Island-stel verwacht eerste kind

„De vlinders in mijn buik zijn veranderd in twee kleine voetjes”, schrijft Melissa op Instagram. Op zijn beurt post Gianni: „Ik kan niet uitleggen hoe blij ik ben om dit nieuws eindelijk met jullie te delen. In december ga je ons mama en papa moeten noemen!”

Het Temptation Island-avontuur verliep voor het stel anders dan verwacht. De twee moesten dit seizoen vroegtijdig de serie verlaten omdat ze een smartphone mee het resort in hadden gesmokkeld en stiekem contact met elkaar hadden.